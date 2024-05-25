Захарова указала на истинный смысл «мирной конференции» по Украине в Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на призыв о смягчении ограничений для ВСУ на удары по РФ западным оружием и указала на истинный смысл «мирной конференции» по Украине в Швейцарии.

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что «мирная конференция» в Швейцарии на самом деле является очередным надувательством США. Если бы Вашингтон действительно хотел бы мира, то Киеву бы не поставляли оружие.

Президент России Владимир Путин уже высказывался о «формуле мира» главы Украины Владимира Зеленского. Лидер РФ считает, что предложения Киева не имеют ничего общего с реальностью, а являются просто «хотелками».