Путин прокомментировал «формулу мира» Зеленского

Путин: основанные на «хотелках» формулы мира Украины не соответствуют реальности

Президент России Владимир Путин прокомментировал «формулу мира» украинского главы Владимира Зеленского. По его словам, эти предложения не имеют ничего общего с реальной ситуацией, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин ответил на вопросы представителей СМИ после посещения Пекина и общения с китайским лидером Си Цзиньпином. Речь зашла о возможности переговоров по украинскому конфликту.

«Формулы мира на Украине, основанные на „хотелках“, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии. Также российский лидер вспомнил об обмане по стамбульским договоренностям и отметил, что теперь нужно понять, кому можно доверять.

При этом Китай и Россия — важные составляющие современной цивилизации, отметил президент. У государств есть собственное мнение о дальнейшем пути развития, которые повлияет и на других партнеров.

«Развитие, мы полагаем, должно быть конструктивным, мирным, без всяких сомнений, оно должно учитывать не только наши интересы, но и интересы всех участников международного общения», — заключил Путин.

Также президент назвал цель прорыва ВС РФ в Харьковской области. Глава государства заявил, что у страны нет настроя взять Харьков.