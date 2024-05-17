Путин: у России нет планов по взятию Харькова

Президент России Владимир Путин назвал цель прорыва ВС РФ в Харьковской области. Глава государства заявил, что у страны нет настроя взять Харьков, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин ответил на вопросы журналистов по итогу двухдневного пребывания в Пекине и общения с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, Китай искренне стремится к решению украинского конфликта.

По словам российского лидера, Си Цзиньпин рассказал ему о результатах своей поездки в Европу и обозначил позицию по мирным инициативам. Журналисты коснулись и вопроса прорыва ВС РФ в Харьковской области.

«Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет», — подчеркнул президент.

Он объяснил, что страна вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных обстрелов ВСУ жилых кварталов Белгорода. Также глава государства заявил, что Россия должна понять, с кем можно говорить и кому доверять по ситуации на Украине.

«В целом же база для переговорного процесса есть, это стамбульские договоренности», — добавил Путин.

Ранее корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш заявил, что украинская армия оказалась совершенно не готова к наступлению ВС РФ на Харьков. Журналист объяснил, что Россия вложила в операцию множество своих сил и ресурсов, тогда как Киев не предпринимал действий для защиты территорий.