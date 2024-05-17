CNN: наступление ВС РФ на Харьков стало катастрофой для Киева

Украинская армия оказалась совершенно не готова к наступлению ВС РФ на Харьков, заявил корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш. Его слова приводит РИА Новости .

Журналист объяснил, что Россия вложила в операцию множество своих сил и ресурсов, тогда как Киев не предпринимал действий для защиты территорий.

«По пути сюда мы не увидели значительных фортификаций, но обнаружили два места, где их в срочном порядке сооружают», — указал он.

Длительное ожидание военной помощи от США, по словам Уолша ослабило боевой дух ВСУ. При этом даже сейчас, когда Киев получил поддержку, украинцы вряд ли предотвратят дальнейшие потери территорий.

«Для Киева это (наступление ВС РФ под Харьковом — ред.), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта», — резюмировал корреспондент.