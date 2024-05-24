Захарова: конференция по Украине стала очередным надувательством США

«Мирная конференция» по Украине, которая пройдет в Швейцарии, стала очередным надувательством, которое придумал американский госдепартамент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram .

«Что касается упомянутого Кулебой „саммита мира“ в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить „мирную конференцию“ те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?» — написала она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что российский лидер Владимир Путин хочет сорвать мероприятие и якобы «боится ее успеха». На это Захарова ответила — «врет Кулебище, как дышит — нервно».

Россия, по ее словам, никогда не отказывалась от диалога. Киев сам в 2022 году заблокировал возможности к переговорам.

«Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая „формула мира“, — резюмировала Захарова.