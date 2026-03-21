Вучич: в Европе понемногу склоняются к необходимости диалога с Россией

Как считает президент Сербии Александр Вучич, в европейских странах сейчас все больше осознают важность диалога с РФ, сообщает РЕН ТВ .

«Долгое время в Европе заявляли, что не хотят говорить с Россией. Теперь постепенно эта позиция меняется», — сказал Вучич в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, постоянные обвинения и негативные ярлыки, навешиваемые друг на друга, стали препятствием для конструктивного диалога между Брюсселем и Москвой. При этом именно отсутствие общения содействует дальнейшему развитию украинского конфликта.

Ранее Вучич отметил, что третья мировая война, возможно, уже идет, поэтому предотвратить ее будет трудно.

