Вучич: предотвратить третью мировую будет трудно

Президент Сербии Александар Вучич считает, что третья мировая война, возможно, уже идет, поэтому предотвратить ее, по его словам, будет трудно, сообщает ТАСС со ссылкой на Berliner Zeitung.

«Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим так об этом», — сказал он.

По его словам, «борьба за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы давно началась».

«Крупные державы должны по крайней мере честно признаться, что не хотят прежнего порядка ООН и что сейчас идет борьба за новый международный порядок», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии у страны планов ведения наступательных военных действий. Выступая перед жителями Баина-Башты, он подтвердил, что Белград не станет первым применять силу против других государств, однако сохранит способность дать решительный ответ на любое возможное нападение.

