Вучич исключил военную агрессию от Сербии по отношению к другим странам

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии у страны планов ведения наступательных военных действий. Выступая перед жителями Баина-Башты, он подтвердил, что Белград не станет первым применять силу против других государств, однако сохранит способность дать решительный ответ на любое возможное нападение, пишет ТАСС .

Сербский лидер отметил, что позиция страны носит сугубо оборонительный характер.

«Мы никого не будем атаковать и никого не будем трогать, но всегда будем достаточно подготовлены и сильны, чтобы дать отпор любому, кто подумает напасть на нас», — пояснил Вучич.

В своем выступлении он также ответил на заявления о превосходстве вооружений соседей, подчеркнув независимость сербской оборонной политики. Вучич отдельно остановился на праве Сербии самостоятельно определять пути укрепления своей армии без оглядки на других.

Поводом для этих заявлений стали сообщения о том, что 14 марта Хорватия уведомила генерального секретаря НАТО Марка Рютте о появлении в Сербии ракет «воздух-земля», способных поражать цели на расстоянии до 400 километров. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал эту информацию как важную, требующую внимания со стороны руководства альянса.

Ранее Вучич сообщал об оснащении сербских истребителей МиГ-29 ракетами китайского производства. Он также выразил озабоченность в связи с военным партнерством Албании, Хорватии и непризнанной республики Косово, расценив его как потенциальную угрозу, к отражению которой Сербия должна быть готова.

