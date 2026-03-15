Вучич исключил военную агрессию от Сербии по отношению к другим странам
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии у страны планов ведения наступательных военных действий. Выступая перед жителями Баина-Башты, он подтвердил, что Белград не станет первым применять силу против других государств, однако сохранит способность дать решительный ответ на любое возможное нападение, пишет ТАСС.
Сербский лидер отметил, что позиция страны носит сугубо оборонительный характер.
«Мы никого не будем атаковать и никого не будем трогать, но всегда будем достаточно подготовлены и сильны, чтобы дать отпор любому, кто подумает напасть на нас», — пояснил Вучич.
В своем выступлении он также ответил на заявления о превосходстве вооружений соседей, подчеркнув независимость сербской оборонной политики. Вучич отдельно остановился на праве Сербии самостоятельно определять пути укрепления своей армии без оглядки на других.
Поводом для этих заявлений стали сообщения о том, что 14 марта Хорватия уведомила генерального секретаря НАТО Марка Рютте о появлении в Сербии ракет «воздух-земля», способных поражать цели на расстоянии до 400 километров. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович охарактеризовал эту информацию как важную, требующую внимания со стороны руководства альянса.
Ранее Вучич сообщал об оснащении сербских истребителей МиГ-29 ракетами китайского производства. Он также выразил озабоченность в связи с военным партнерством Албании, Хорватии и непризнанной республики Косово, расценив его как потенциальную угрозу, к отражению которой Сербия должна быть готова.
