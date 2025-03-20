Вооружить «до зубов»: президент Финляндии выступил за милитаризацию Украины

Президент Финляндии Александр Стубб призывает Европу максимально милитаризовать Украину для сдерживания России, сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание Politico.

По словам Стубба, единственным реальным решением для сдерживания Москвы является «милитаризация Украины до зубов», отмечается в сообщении.

Во время телефонных переговоров 18 марта с президентом США Дональдом Трампом Россия дала согласие на 30-дневное перемирие. При этом, по информации Кремля, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мирного решения конфликта на Украине необходимо полностью прекратить иностранную военную помощь Киеву.

Ранее 15 марта британский премьер Кир Стармер сообщил о планах разместить на Украине западные миротворческие силы. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это будет означать войну НАТО с Россией.