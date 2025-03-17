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Медведев заявил, что отправка миротворцев на Украину будет означать войну с НАТО

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что возможная отправка западных миротворцев будет означать вступление НАТО в войну против России.

Он также добавил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «притворяются идиотами».

«…вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», — написал он.

Медведев призвал власти Франции и Великобритании «посоветоваться» с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что государства из «коалиции желающих» сейчас обсуждают возможную отправку свыше 10 тыс. так называемых миротворцев на Украину.

Как пишет британская The Sunday Times, размер обсуждаемого контингента «миротворцев в итоге будет сильно превышать 10 тыс. человек.