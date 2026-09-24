Вырвал наушник и ударил в челюсть: неадекват напал на девочку в Новосибирске

К 15-летней девочке в Новосибирске пристал на улице неадекватный парень. Он вырвал у нее наушник, а затем ударил в челюсть, сообщает Mash Siberia .

Девочка шла в колледж, когда путь ей преградил незнакомый парень, которому на вид было 20-25 лет. Он был в невменяемом состоянии.

Молодой человек вырвал у студентки наушник, задавал странные вопросы, а затем ни с того ни с сего ударил девочку кулаком по лицу. Удар пришелся в челюсть.

Пострадавшая убежала, а затем рассказала обо всем родителям. Те подали заявление в полицию.

Сама девочка получила психологическую травму и теперь боится выходить на улицу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.