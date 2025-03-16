The Sunday Times: союзники Украины обсуждают отправку более 10 тыс «миротворцев»

Государства из «коалиции желающих» сейчас обсуждают возможную отправку свыше 10 тыс. так называемых миротворцев на Украину, сообщает ТАСС .

Как пишет британская The Sunday Times, размер обсуждаемого контингента «миротворцев в итоге будет сильно превышать 10 тыс. человек.

Источники издания в правительстве Британии рассказали, что за последние дни страну поддержало существенно большее число государств по вопросу отправки военных на Украину после заключения перемирия с РФ.

Так, по данным СМИ, порядка 35 стран высказали свою готовность предоставлять вооружения, логистическую и разведывательную поддержку обсуждаемой миротворческой миссии. На эту тему планируется поговорить 20 марта в Лондоне, когда состоится встреча военачальников из стран «коалиции желающих».

В материале The Sunday Times отмечается, что прекращение огня в зоне украинского конфликта может дать возможность для отправки в акваторию Черного моря двух списанных ВМС Британии минных тральщиков, которые подарили Киеву в 2023 году.