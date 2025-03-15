Британский премьер Стармер: Запад обсуждает детали отправки войск на Украину

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Запад переходит к обсуждению операционных деталей отправки «миротворческих сил» на территорию Украины, сообщает ТАСС .

«Мы (Запад - ред.) добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал Стармер по итогам онлайн-саммита по Украине.

Британский премьер добавил, что 20 марта в Лондоне состоится встреча военачальников из стран «коалиции желающих», на которой будут обсуждаться конкретные меры по размещению войск на территории Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на территории Украины под любым флагом, включая миротворцев, — это угроза для России. По его словам, Москва не допустит такого ни при каких условиях.