Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на территории Украины под любым флагом, включая миротворцев, — это угроза для России и Москва не допустит такого ни при каких условиях, сообщает РИА Новости .

В интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу Сергей Лавров подчеркнул, что расширение НАТО и размещение войск альянса на украинской земле неприемлемы для России. Он отметил, что Запад ведет войну против России через Украину, напрямую участвуя в конфликте.

«Если расширение НАТО признается по крайней мере Дональдом Трампом (президентом США — ред.) как одна из коренных причин (конфликта — ред.), то присутствие войск стран НАТО под любым флагом в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва не согласится на размещение миротворческих сил, состоящих из войск тех стран, которые объявили Россию врагом. Он напомнил, что США и их союзники действуют без учета российской позиции, что противоречит их же заявлениям о принципе «ничего об Украине без Украины».

Кроме того, Лавров затронул вопрос прав русскоязычного населения Украины. Он отметил, что большинство жителей страны говорят по-русски, выросли на русской культуре и хотят, чтобы их дети знали русский язык. Однако, по словам главы МИД, до сих пор нет ясности, будут ли на Украине отменены законы, запрещающие использование русского языка.

«Оставят ли они памятник Степану Бандере, сотрудничавшему с Адольфом Гитлером и заочно осужденному Нюрнбергским трибуналом? Этот памятник впервые показали министру иностранных дел Израиля. Он сказал, что никогда и не подозревал, что такое может быть», — заявил Лавров.

По мнению министра, сохранение памятников нацистским коллаборационистам и запрет на русский язык делают невозможным создание миротворческой миссии на «оставшейся части Украины», которая сохранила бы этот монумент.

«Это была бы часть, поддерживающая и защищающая нацистский режим. И так бесконечно. Это совершенно неприемлемо», — заключил Лавров.