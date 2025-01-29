Володин считает, что Байдена и Блинкена надо посадить на электрический стул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывший президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен должны отправиться на электрический стул, если будет доказан факт подготовки покушения на российского лидера Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Журналист Такер Карлсон ранее заявил, что администрация Байдена готовила убийство Путина. Володин считает, что слова представителя американских СМИ должны быть тщательно расследованы.

«Обратимся в конгресс Соединенных Штатов Америки с просьбой провести расследование этой ситуации. Она чревата глобальным конфликтом», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, происходящее может говорить о том, что во главе США, которые считают себя образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты и убийцы. Решение об обращении в конгресс поддержали все политические фракции ГД.

«Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят — ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — добавил Володин.

Он также напомнил, что ни Байден, ни Блинкен до сих пор не опровергли заявление Карлсона. Володин назвал подготовку к покушению на президента РФ серьезнейшей угрозой глобальной безопасности.