Карлсон заявил, что администрация Байдена готовила на Путина покушение

Журналист из США Такер Карлсон убежден, что американские власти во время нахождения у власти Джо Байдена хотели убить главу России Владимира Путина. Об этом он заявил во время беседы с коллегой Мэттом Таибби, сообщает ТАСС .

«Администрация Байдена пыталась убить Путина», — подчеркнул Карлсон.

Журналист назвал такие действия безумием. При этом он не рассказал подробностей и не привел доказательств сказанного.

Помимо этого, Карлсон добавил, что Энтони Блинкен, будучи госсекретарем США при Байдене, на протяжении последних двух месяцев на посту принимал все действия для «ускорения войны между Соединенными Штатами и Россией».

Ранее Карлсон заявлял, что посольство Штатов в Киеве запретило президенту Украины Владимиру Зеленскому давать интервью.