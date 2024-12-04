Такер Карлсон рассказал, что ему запретили брать интервью у Зеленского
Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому дать ему интервью, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что более года пытался взять интервью у Зеленского.
«Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать интервью“, — сообщил журналист.
Ранее Такер Карлсон анонсировал свое возможное интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Весной Карлсон говорил, что Зеленский игнорирует его многочисленные просьбы об интервью.
Американский журналист пообщался с Владимиром Путиным в начале февраля текущего года. Президент России рассказал, в частности, о предпосылках конфликта на Украине и состоянии переговорного процесса.