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Такер Карлсон рассказал, что ему запретили брать интервью у Зеленского

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому дать ему интервью, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что более года пытался взять интервью у Зеленского.

«Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: „Вы не можете давать интервью“, — сообщил журналист.

Ранее Такер Карлсон анонсировал свое возможное интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Весной Карлсон говорил, что Зеленский игнорирует его многочисленные просьбы об интервью.

Американский журналист пообщался с Владимиром Путиным в начале февраля текущего года. Президент России рассказал, в частности, о предпосылках конфликта на Украине и состоянии переговорного процесса.