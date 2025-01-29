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Володин: покушение на Путина могло бы привести к ядерной войне

Заявление журналиста Такера Карлсона о попытке покушения на жизнь российского лидера Владимира Путина администрацией экс-президента США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что покушение на Владимира Путина предлагал бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Прошли сутки. Все молчат. Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он назвал подготовку к покушению на президента РФ серьезнейшей угрозой глобальной безопасности.

Спикер ГД подчеркнул, что такие заявления должны восприниматься серьезно, так как были подготовка к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, покушение на бывшего тогда кандидата в главы государства Дональда Трампа.