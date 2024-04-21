В МИД Украины заявили, что помощь США предотвращает масштабную войну в Европе

Кулеба: помощь Украине от США предотвращает более масштабный конфликт в Европе

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире американского телеканала CNN заявил, что выделенная США помощь для Украины позволяет предотвратить более масштабный вооруженный конфликт на территории Европы, передает Общественная Служба Новостей .

«Предоставление Украине возможности отразить <…> агрессию равнозначно предотвращению более масштабной войны в Европе и предотвращению риска того, что все желающие агрессоры ввергнут наш мир в хаос», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что день, когда палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву, стал историческим. По словам украинского дипломата, «заряд надежды» получила не только Украина, но и американцы, а также весь «свободный мир».

Кулеба добавил, что «процветание американцев» напрямую зависит от победы Украины в вооруженном конфликте с Россией.

Накануне палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу киевского режима для якобы восстановления Украины. При этом Евросоюз высказывает недовольство стремлением Вашингтона конфисковать активы РФ.