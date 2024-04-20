В США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Палата представителей Соединенных Штатов в субботу приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу киевского режима, сообщает РИА Новости .

На внеплановой сессии за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, 58 высказались против. Документ будет направлен для рассмотрения в американский сенат.

Проект содержит положения о запрете на разморозку российских активов, их конфискации, полномочия по обеспечению компенсации Киеву и применение данных средств для восстановления Украины.

Ранее США призвали Евросоюз снизить налоги от замороженных российских активов. Это позволит получить получить еще 50 млрд долларов для помощи киевским властям.

После начала СВО Запад заморозил активы российского Центробанка на сумму около 300 млрд евро. При этом около 200 млн евро на счетах бельгийской Euroclear в ЕС. В случае конфискации активов РФ Европа опасается нарушения международного права и влияния на глобальные рынки.