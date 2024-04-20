США предложили ЕС механизм для увеличения доходов от замороженных активов РФ

Белый дом призвал Евросоюз снизить налоги от замороженных российских активов. Это позволит получить получить еще 50 млрд долларов, которые будут направлены на помощь Киеву, сообщает URA.RU .

«США призывают Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения по финансированию Украины путем займов под будущую прибыль, которые, по их словам, высвободят 50 млрд долларов», — пишет британская газета Financial Times.

По словам замсоветника нацбезопасности США по международной экономике Далипа Сингха, доходы от российских активов могут направить Украине уже в текущем году.

После начала СВО Соединенные Штаты и ЕС заморозили активы Банка России на общую сумму 260 млрд евро, при этом затем между западными лидерами возникли разногласия по дальнейшим шагам. Белый дом выступил за полную конфискацию и передачу денег Киеву, однако ЕС опасается нарушения международного права и влияния на глобальные рынки.

Из материала следует, что Европа выступила с предложением привлечь десятки миллиардов евро с помощью предоставления кредитов на основе будущих доходов от замороженных активов РФ.

Ранее палата представителей США пропустила через голосование проект о помощи Украине. Документ предусматривает оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов РФ в пользу Киева, а также введение санкций против КНР.