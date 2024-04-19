Палата представителей США пропустила через голосование проект о помощи Украине

Есть высокая вероятность, что Палата представителей конгресса США примет законопроект в субботу, 20 апреля, после чего его передадут на рассмотрение в Сенат Конгресса, сообщает ТАСС .

Законопроект предусматривает оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации российских замороженных активов и передачи их Киеву, а также введение дополнительный санкций против Китая, прошел процедурное голосование.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выдвинул именно в такой форме, что описана выше, 17 апреля. Из текста инициативы следовало, что помощь Украине будет оказываться в кредит.

Президент США Джо Байден сначала был против, но потом одобрил инициативу. Есть вероятность, что и в Сенате Конгресса проект пройдет быстрое одобрение.

Ранее политолог Бобров заявлял, что Киев обречен на поражение, если Запад не будет ему помогать. Именно из-за отсутствия поддержки на Украине ужесточается мобилизация, считает эксперт.