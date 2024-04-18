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Политолог Бобров: Киев обречен на поражение без поддержки Запада

Киев обречен на поражение без поддержки Запада, а ее отсутствие побуждает президента Украины Владимира Зеленского на ужесточение мобилизации в стране, которая и так превратилась в концлагерь под руководством тоталитарного нацистского режима. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США намерены рассмотреть отдельно законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

По словам политолога, предложение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о разделении законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на разные законопроекты обосновано необходимостью ускорить процесс выделения помощи Израилю.

Среди политической элиты США до сих пор отсутствует консенсус относительно дальнейшей поддержки Киева и, следовательно, единый законопроект о поддержке разнообразных милитаристских сателлитов оттягивает выделение помощи Израилю.

«Несмотря на успешность действий ЦАХАЛ в минувшие выходные, оборона Израилю обходится значительно дороже, чем Ирану его атаки. В долгосрочной перспективе без масштабной поддержки со стороны Вашингтона Израиль обречен на поражение, поэтому конгрессмены торопятся с принятием законопроекта», - сказал Бобров.

Эксперт считает важным то, что Киеву удалось сломить любое инакомыслие и пресечь попытки выступлений.

«Создание жесткой системы репрессий делает невозможным любое потенциальное проявление слабости, поэтому до краха киевского режима украинцам следует ожидать лишь дальнейшего ухудшения своего социально-политического положения», - добавил политолог.