WP: ЕС высказывает недовольство стремлением США конфисковать активы РФ

Чиновники Евросоюза высказали возмущение американской настойчивостью по вопросу конфискации активов РФ в пользу Украины. Они полагают, что ответ России затронет в основном Европу, а не США, сообщает РИА Новости .

The Washington Post пишет, что на заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые прошли в США, американцы оказывали давление на коллег из ЕС по указанному вопросу.

При этом европейцы сейчас отказываются от конфискации российских активов, так как опасаются, что такие действия могут нарушать международное право, а еще подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать РФ на ответ.

Источник в Минфине США рассказал газете, что ведомство считает суверенные активы России «устойчивым средне- и долгосрочным решением проблемы финансирования» ВСУ и самой Украины.