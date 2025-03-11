В МИД России прокомментировали возможность встречи с делегацией США
Захарова: Россия не исключает контакты с США в ближайшие дни
Москва не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диалог американской и российской сторон может возобновиться 11 или 12 марта.
Ранее на встрече делегаций США и Украины было выработано предложение о 30-дневном моратории на боевые действия в зоне конфликта.
В ЕС поддержали итоги переговоров представителей Вашингтона и Киева.