В МИД России прокомментировали возможность встречи с делегацией США

Захарова: Россия не исключает контакты с США в ближайшие дни

Москва не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диалог американской и российской сторон может возобновиться 11 или 12 марта.

Ранее на встрече делегаций США и Украины было выработано предложение о 30-дневном моратории на боевые действия в зоне конфликта.

В ЕС поддержали итоги переговоров представителей Вашингтона и Киева.