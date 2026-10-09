Пьяный русский турист избил эскортницу во Франции

Россиянин познакомился с ночной бабочкой в ресторане в Куршевеле и предложил ей продолжить вечер у него дома. Он сразу отдал ей деньги.

Но из-за выпитого он был не в состоянии осуществить задуманное. Тогда клиент предложил девушке уединиться в джакузи, но та продолжения не захотела. После этого он схватил ее сумку и вытащил оттуда свои деньги. Эскортница попыталась вернуть деньги, но он схватил ее за волосы и несколько раз ударил головой об мебель, а ее телефон выбросил в окно.

Через несколько часов его задержали. В ходе следствия все обвинения он отрицал, называя произошедшее «бурной ссорой». В итоге его отправили в тюрьму на 8 месяцев, а также запретили въезжать во Францию в течение года.

Ранее пенсионер перепутал москвичку, которая была в ярком наряде, с эскортницей. Он сделал ей непристойное предложение.

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