ФАС: 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными АЗС
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 35 российских регионов заключили с частными сетями автозаправок 93 топливных соглашения, пишет «Интерфакс».
20 из них подписаны с операторами, которым принадлежит более 20 АЗС в своем регионе.
«Из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе: в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Вологодской областях, республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях», — говорится в пресс-релизе.
Такие соглашения заключают по постановлению правительства № 662. Их основная задача — стабилизировать ситуацию на топливном рынке и удержать цены от роста.
Ранее ФАС разослала по регионам письмо о возможности заключения подобных договоров. Первые соглашения были подписаны в августе и сентябре.
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