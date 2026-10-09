Больше всех испугалась кошка: москвича запекла айкос в духовке — видео

Жительница Москвы случайно запекла айкос вместе с котлетами. Устройство взорвалось в духовке с ужином, напугав кошку, сообщает Baza .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что посреди кухни сидела кошка. Котлеты вместе с айкосом уже находились в духовке, а сама хозяйка отошла к холодильнику. В момент, когда женщина открыла дверку холодильника, произошел хлопок, который напугал и кошку, и женщину: животное отскочило под стол, а сама женщина взвизгнула и поспешила отключить духовую печь.

На крик женщины пришел мужчина, который с помощью ножа достал из духовки горящий айкос.

Оказалось, девайс примагнитился к противню и самовольно отправился в кухонную преисподнюю. Пожара удалось избежать, но котлеты серьезно подгорели, а ужин был безвозвратно испорчен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.