Годовая инфляция в России ускорилась до 6,35%

Годовая инфляция в России в сентябре 2026 года выросла до 6,35% против 6,33% в августе. Потребительские цены за месяц увеличились на 0,35%, сообщил Росстат .

В сентябре цены снизились на большинство видов плодоовощной продукции: картофель (-13,1%), капусту (-12,7%), морковь (-12%), лук репчатый и виноград (-9,5%), свеклу столовую (-8,9%), яблоки (-8,6%). Также цены упали на сахар-песок (-1,8%), кофе в организациях быстрого обслуживания (-0,9%), продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (-0,8%), шампанское и печенье (-0,5%).

Выросли цены на яйца куриные (+8,6%), крупу гречневую (+3,3%), пшено (+2,1%), соль поваренную (+1,7%), консервы овощные для детского питания и мед (+1,6%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,1%, АИ-95 — на 0,9%, дизель — на 1,6%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 35 российских регионов заключили с частными сетями автозаправок 93 топливных соглашения.

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