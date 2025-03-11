В ЕС высоко оценили итоги переговоров делегаций США и Украины

Евросоюз поддержал идею 30-дневного перемирия России и Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РБК .

«Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне России», — написала политик в X.

Глава ЕК отметила, что Евросоюз должен также занять свое место в предстоящих мирных переговорах.

Ранее в Саудовской Аравии встретились делегации США и Украины. Стороны договорились о месячном моратории на ведение боевых действий, продолжении военной помощи и предоставлении разведывательной информации.