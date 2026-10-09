«Гуляла не только информация»: Пелагея назвала причину расставания с Телегиным

«Гуляла информация, что гуляла не только информация. Не то чтобы он променял меня на другую девушку, он просто очень быстро начал встречаться с другой девушкой. (Измена не была причиной?) Была, но не с ней. Там уже готовилась история и с выводом средств, он был готов уходить, готовился заранее», — рассказала она.

Также Пелагея прокомментировала слухи о том, что сама когда-то увела Телегина у другой девушки. По ее словам, она не знала, что Иван на тот момент был в отношениях.

Ранее певица Пелагея проиграла суд в рамках исполнительного производства по взысканию долга в 72 млн рублей. Суд отказался отменять исполнительский сбор в размере около 5 млн рублей.

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