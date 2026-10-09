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Мощный ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву

Общество
0:04

Жители Москвы публикуют в Сети видео с мощный ливнем и шквалистым ветром, которые обрушились на российскую столицу поздно вечером 9 октября. Синоптики и сотрудники МЧС РФ предупреждали население о приближающейся непогоде. Кадры с потоками воды на улице опубликовал MSK1.RU.

На опубликованных кадрах видно, что в Москве идет сильный ливень. Из-за этого на дорогах образовались ручьи. Также в городе присутствует шквалистый ветер.

По словам пользователей Сети, сильный дождь начался еще не во всех районах города. Например, в районе Царицыно около 22:37 дождь только начинался.

Синоптики и сотрудники МЧС предупреждали, что к вечеру погода испортится не только в Москве, но и в Подмосковье. При возникновении экстренных ситуаций за помощью следует обращаться по короткому номеру «112».

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