«Желтый» уровень опасности: Москву и Подмосковье накроет ветер силой до 17 м/с

В Москве и Подмосковье ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15–17 м/с. Предупреждения распространили Гидрометцентр России, РСЧС Московской области и столичное ГУ МЧС.

В Москве и области в период до 09:00 10 октября днем 9 октября и ночью 10 октября ожидаются порывы до 15 м/с. С 09:00 до 21:00 10 октября днем ветер усилится до 17 м/с. В Подмосковье РСЧС предупреждает о порывах 15-17 м/с в период с 20:00 9 октября до 18:00 10 октября.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует водителям в непогоду значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений и опережений, а парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными и осторожными. При необходимости можно звонить по телефонам «101» или «112» либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

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