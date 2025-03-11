Рубио: США передадут России предложения о прекращении огня на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по нескольким каналам передадут российской стороне предложения о прекращении огня на Украине, надеясь на положительный ответ, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде вопрос о мире в значительной степени зависит от позиции России.

«Мяч в вопросе мира на стороне России, мы надеемся, что она согласится», — заявил госсекретарь США.

В свою очередь советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что «в ближайшие дни» США проведут переговоры с представителями РФ.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. При этом представители Вашингтона опоздали на встречу, которую пришлось перенести на некоторое время. По итогам переговоров в американском Госдепе анонсировали «фантастические новости» для человечества.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня по итогам переговоров в Джидде.