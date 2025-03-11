Американская делегация опоздала на переговоры с Украиной в Саудовской Аравии
Делегация США прибыла с опозданием на переговоры с Украиной в Саудовской Аравии
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Американская делегация опоздала на переговоры с Украиной в Саудовской Аравии, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание УНН.
По данным журналистов, делегация США прибыла на встречу с опозданием, в отличие от украинских представителей, которые явились вовремя.
«Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — подчеркнули репортеры.
В результате начало встречи было отложено на некоторый период времени. Впоследствии она состоялась в полном составе.
Переговоры между США и Украиной проходят во вторник, 11 марта, в Джидде. Вашингтон представляют Марко Рубио и Стив Уиткофф, а Киев — Андрей Ермак, Рустем Умеров и Андрей Сибига.