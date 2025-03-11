Ермак: Украина согласна на немедленное временное 30-дневное прекращение огня
Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня по итогам переговоров в Джидде, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
США при этом отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине, добавил он.
«Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — написал Ермак.
Вашингтон и Киев договорились определить состав переговорщиков и немедленно начать очередные переговоры для достижения устойчивого мира.
Кроме того, обе стороны договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику страны.