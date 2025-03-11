В Госдепе США анонсировали «фантастические новости» после переговоров с Украиной

Руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс заявила, что человечество могут ждать «фантастические новости» после переговоров американской делегации с представителями Украины.

Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. При этом представители США опоздали на встречу, которую пришлось перенести на некоторое время.

«Это был отличный день! <…>У нас могут появиться фантастические новости для всего человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично», — заявила Брюс на видео, опубликованном в соцсети Х.

Она подчеркнула, что позитивный настрой после переговоров с представителями Киева наблюдается и у американского госсекретаря Марко Рубио.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что делегация США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии заявила, что не намерена выслушивать требования Киева о возврате к границам 2014 или 2022 годов.