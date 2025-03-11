Sky: США ничего не хотят слышать о прежних границах Украины

Американская делегация на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии заявила, что не хочет выслушивать требования страны о возврате к границам 2014 или 2022 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Корреспондент телеканала предположил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Он также считает, что по завершении переговоров США и Украины может возникнуть понимание того, «какую форму примет соглашение о прекращении огня».

Во вторник в Джидде начались переговоры между американской и украинской делегациями. Они собираются обсудить соглашение о полезных ископаемых, а также возобновление помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Украину на встрече представляет глава офиса украинского президента Андрей Ермак, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны США в мероприятии участвуют госсекретарь Марко Рубио, а также советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее стало известно, что делегация США опоздала на переговоры с Украиной. Встречу из-за этого на время откладывали.