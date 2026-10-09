Не ожидала этого: Аверина рассказала о расставании с Алиевым

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина впервые подробно высказалась о разрыве с фигуристом, чемпионом Европы Дмитрием Алиевым. 28-летняя спортсменка подтвердила, что пара распалась, и рассказала, как это произошло, сообщает Voice .

Об отношениях Арины и Дмитрия стало известно летом 2025 года — как раз когда ее сестра-близнец Дина готовилась выйти замуж за Дмитрия Соловьева. Влюбленные не скрывали чувств на публике, и болельщики ждали, что и Арина скоро получит предложение руки и сердца. Но этого не случилось: весной 2026-го появилась информация о расставании.

«Да, мы были в отношениях. Нам было вместе хорошо. Когда мы расстались, мы все равно остались друзьями. Если нужна помощь, мы можем обратиться, написать друг другу. Мы расстались на хорошей, дружеской ноте», — заявила пятикратная чемпионка мира.

Алиев признавался, что тяжело переживал разрыв, однако Арина подчеркнула: инициатором выступила не она.

«Не от меня исходило расставание. Можно сказать, что, да, не я была инициатором. И на этом все. Подробности не хочу», — сказала спортсменка в интервью Мадонне Мур.

Причину разрыва гимнастка называть отказалась — на прямой вопрос журналистки она ответила «нет».

«По факту, я просто не ожидала этого — и все. Это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России», — сообщила участница реалити-шоу «Сокровища императора».

У Дины личная жизнь сложилась иначе: серебряный призер Олимпиады в июле 2025 года вышла замуж за Дмитрия Соловьева, а в августе 2026-го у пары родился первенец — сын Лев.

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