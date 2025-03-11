Трамп назвал сроки новой встречи делегаций США и России

Переговоры США и России по урегулированию украинского кризиса пройдут 11 или 12 марта, заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС .

«Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал глава Белого дома.

Ранее делегации США и Украины в Саудовской Аравии выработали предложения по 30-дневному прекращению огня, возобновлению военной помощи ВСУ и продолжению поставки разведывательной информации.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что предложение будет направлено Москве и «теперь мяч на российской стороне».