В ЮНЕСКО прокомментировали убийства российских журналистов в ЛНР

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели, — сказано в официальном сообщении главы организации. Азуле также призвала расследовать преступление.

Журналисты погибли 24 марта при ударе ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине в ЛНР.

26 марта в Курской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева, оператор Дмитрий Волков был тяжело ранен. Журналисты подорвались на мине, когда находились в автомобиле во время исполнения служебных обязанностей.

Волкова перевезли из Курска на лечение в Москву после стабилизации состояния.

Ранее к расследованию убийств российских журналистов призвали в ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует реакции на преступления против представителей российской прессы.