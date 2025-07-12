Лавров высказался об участии военных КНДР в боях за Курскую область

Лавров: у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в боях за Курск

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об участии северокорейских военных в боях за Курскую область. По его словам, у России не было причин отказываться от этого предложения, сообщает РБК .

По результатам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи Лавров ответил на вопросы журналистов. В том числе у него спросили, будет ли Россия привлекать военных КНДР на другие направления.

«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве», — заявил Лавров.

Ранее Лавров фразой президента США Дональда Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине, который обсуждал накануне в малайзийском Куала-Лумпуре с госсекретарем Штатов Марком Рубио.