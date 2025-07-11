«Так я вам и скажу»: Лавров прокомментировал разговор с Рубио словами Трампа

Лавров фразой Трампа прокомментировал разговор с Рубио о новом плане по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров фразой президента США Дональда Трампа ответил на вопрос о новом плане по Украине, который обсуждал накануне в малайзийском Куала-Лумпуре с госсекретарем Штатов Марком Рубио, сообщает URA.ru .

Тогда американский дипломат отметил, что стороны говорили про «дорожную карту» окончания украинского кризиса и «новый подход» к мирному завершению кризиса.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: „Так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов“, он сказал. Но я не знаю насчет больших сюрпризов», — сказал Лавров.

Он добавил, что некоторые вещи не должны быть прокомментированы. При этом Лавров отметил, что подтвердил во время встречи с Рубио позицию РФ по завершению украинского конфликта.

Вечером 10 июля акции Мосбиржи выросли после слов Рубио о Лаврове про новый подход к завершению украинского конфликта. Ценные бумаги могли бы подорожать сильнее в случае появления конкретики.