Акции Мосбиржи выросли после слов Рубио о Лаврове

Акции Мосбиржи выросли после слов госсекретаря США Марко Рубио о министре иностранных дел России Сергее Лаврове. На встрече в малайзийском Куала-Лумпуре РФ предложила Соединенным Штатам «новый, иной подход» к завершению украинского кризиса, сообщает Profinance .

Рубио поделился, что между Москвой и Вашингтоном прошел обмен идеями и комментариями.

На фоне этих новостей рынок российских акций вырос, но незначительно. Увеличение котировок было бы более крупным в случае получения более конкретной информации.

Также рынок акций не рванул вверх, поскольку в Конгрессе США все еще есть закон о введении 500%-х импортных пошлин против стран, которые будут покупать ресурсы у России. Если его примут, то, скорее всего, ценные бумаги РФ подешевеют.