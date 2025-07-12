На сисадмина из Москвы «повесили» 19 млн руб долга из-за партнера Коломойского*

Системный администратор Федор Шоричев в 2012 году устроился работать в компанию давнего друга и партнера украинского олигарха Игоря Коломойского*. Для москвича это обернулось долгом в 19 млн рублей — два года подряд через его банковскую карту гоняли черный нал, сообщает Mash .

Шоричев работал в компании Дмитрия Рябоконя. Бизнесмен сделал сисадмина номинальным генеральным директором. По факту документов нет, а запись в реестре есть. За новую должность ему не платили, а весной 2023 года он ушел из компании.

Через два года Шоричев получил иск в суд. С него требуют 19 млн рублей за черный нал, который гоняли по его карте. Сисадмин утверждает, что бизнесмен снимал наличные деньги в банкоматах у дома. Сам программист якобы не знал о махинациях.

Теперь компания Рябоконя — банкрот, сам предприниматель умер от рака. Шоричев не может доказать свою невиновность из-за отсутствия самого важного свидетеля.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.