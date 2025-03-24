В ООН потребовали расследовать убийства журналистов в зоне СВО

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что в организации хотят «тщательного расследования» убийств журналистов в зоне СВО, сообщает РИА Новости .

«Мы хотим, чтобы убийства всех журналистов были тщательно расследованы», — сказал он.

Речь идет о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.

Ранее в офисе генсека ООН отреагировали на гибель журналиста Федорчака, заявив, что это убийство необходимо расследовать. На тот момент о смерти Панова и Сиркели еще не было известно.