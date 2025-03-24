Офис генсека ООН высказался о гибели военкора «Известий»

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак после печальных новостей о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака при исполнении должностных обязанностей заявил, что эту трагедию необходимо расследовать, пишет РИА Новости .

«Мы выступаем против всех убийств журналистов и хотим, чтобы все они были тщательно расследованы», — сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос, как в ООН относятся к убийству российского журналиста.

Александр Федорчак погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ в Харьковской области, где выполнял служебные обязанности и готовил очередной репортаж.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство будет добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на убийство Федорчака.