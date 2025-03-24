Захарова: МИД будет добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на убийство Федорчака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении добиться реакции от ЮНЕСКО, ОБСЕ и других специализированных международных структур в связи с трагической гибелью корреспондента «Известий» Александра Федорчака, пишет ТАСС .

По словам Захаровой, данный инцидент, произошедший в результате действий украинских вооруженных сил, представляет собой посягательство на свободу прессы. В своем комментарии Захарова подчеркнула, что это «преступление киевского режима против журналистики и свободы слова» не останется без последствий и внимания.

«Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать», — сообщила Захарова.

Ранее газета «Известия» сообщила о гибели своего корреспондента Федорчака от артиллерийского огня украинских военных во время выполнения профессиональных обязанностей. Трагедия произошла на купянском направлении Харьковской области, где он готовил репортаж непосредственно перед гибелью.