Лавров: Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и КНДР планируют возобновить морское сообщение. Страны двигаются к продвижению сотрудничества в регионы, сообщает РИА Новости .

Лавров подчеркнул, что на данный момент восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Теперь в планах возобновить и морское сообщение.

«Все это будет развивать контакты между людьми», — подчеркнул глава МИД РФ на встрече с журналистами по результатам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Также Лавров высказался об участии северокорейских военных в боях за Курскую область. По его словам, у России не было причин отказываться от этого предложения.