Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

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Скончался советский политик, ученый-экономист, последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Андреевич Медведев. Ему было 96 лет, сообщает РИА Новости .

«Скончался Вадим Андреевич Медведев — старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро ЦК КПСС», — говорится в сообщении РАНХиГС.

Медведев с 1978 по 1983 год возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала РАНХиГС. Он был также членом Президентского совета СССР и активным участником перестройки идеологической системы Союза.

Ранее в 98 лет скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова. Она стала знаменитой благодаря цирковым номерам с дрессированными слонами, хотя начинала карьеру с балета.